Horst Eckel (89) overleden: geen enkele speler uit legendarische WK-finale van 1954 meer in leven

De DFB meldt op Twitter: „Rust zacht, Horst Eckel. De DFB rouwt om een geweldig mens en een wereldkampioen uit 1954. Met onze gedachten zijn we bij zijn familie en vrienden.” Eckel stond in de basis bij de West-Duitsers. Met zijn 22 jaar was hij de jongste speler in de ploeg.

Wonder van Bern

De legendarische WK-finale van 1954 werd gespeeld in Bern. Het onverslaanbaar geachte Hongarije kwam met 2-0 voor tegen West-Duitsland, maar onze oosterburen sloegen zoals zo vaak terug. Na 90 minuten stond er een 3-2 zege op het scorebord. Het Wonder van Bern was een feit. Eerder in het toernooi hadden de Hongaren nog met 8-3 gewonnen van Duitsland.

Hall of Fame

Eckel speelde in totaal 32 interlands. Hij vierde in de Duitse competitie successen met 1. FC Kaiserslautern, waarmee hij twee keer landskampioen werd (1951 en 1953). In ruim tweehonderd wedstrijden maakte hij 64 doelpunten. Kort voor zijn dood werd Eckel opgenomen in de Hall of Fame van het Duitse voetbal.

’Normaal mens’

De spelers uit de WK-ploeg van 1954 worden in Duitsland vaak ’de helden van Bern’ genoemd. Eckel had naar eigen zeggen niets met die term. „Ik ben toch gewoon een normaal mens”, zei hij vaak.

De wereldtitel 67 jaar geleden betekende de eerste van vier wereldtitels die (West)-Duitsland verzamelde. Ook in 1974, 1990 en 2014 was het raak.