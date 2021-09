Wielerploegen zoeken naar ’nieuwe Roglic’: roeier maakt debuut bij Deceuninck-QuickStep

Wielrennen

Ethan Hayter wint massasprint in Tour of Britain, Wout van Aert leider af na valpartij

De Brit Ethan Hayter heeft in Warrington de vijfde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan de Italiaan Giacomo Nizzolo. De Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma) kon door een valpartij rond hem niet meesprinten en verloor zijn leiderstrui opnieuw aan Hayter...