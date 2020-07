Robert Bozenik en Nicolai Jørgensen hopen op Robin van Persie

Met de topscorer aller tijden van Oranje in een rol op het trainingsveld zou er een extra kwaliteitsimpuls komen. Van Persie begon daar dit voorjaar mee, maar moest door de coronacrisis zijn werkzaamheden staken.

Over het nieuwe seizoen moet nog worden gesproken. Feyenoord weet dat de voormalige spits van Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe en Feyenoord een exclusief contract heeft als analist in de Premier League, waardoor hij vaak een deel van de week in Londen werkt. Maar Van Persie zelf was na de eerste trainingen op 1908 al geraakt door de enorme drive van Bozenik, die Van Persie als zijn allergrootste idool ziet.

