Club Brugge gaat mondkapjes voor het goede doel verkopen

„Mondkapjes zullen een belangrijke rol spelen in de exitstrategie van de coronacrisis. Club Brugge wil hier zijn steentje aan bijdragen en brengt twee unieke mondmaskers op de markt”, schrijft de koploper van de Belgische competitie. De competitie in België is nog niet definitief stilgelegd.

Door het aanbieden van de mondkapjes wil de club er ook voor zorgen dat medische mondkapjes voorbehouden blijven voor de zorgsector. De mondkapjes kosten 20 euro per vier stuks. Per stuk komt 2 euro terecht in het steunfonds.