Gewelddadige Russische voetballers vrijgelaten

Pavel Mamajev, speler van FC Krasnodar en Alexander Kokorin (Zenit Sint-Petersburg) moesten in eerste instantie een celstraf van anderhalf jaar uitzitten wegens zware geweldpleging. De twee zaten sinds oktober 2018 in voorarrest en werden in mei van dit jaar veroordeeld.

Het tweetal gedroeg zich in een café in Moskou zeer agressief tegen een hoge overheidsfunctionaris. Mamajev is een 30-jarige middenvelder en 15-voudig Russisch international. Aanvaller Kokorin (28) speelde 48 interlands.

De zaak werd vorig jaar in de media opgeklopt tot een nationale gebeurtenis. Critici van de Russische regering zagen dat vooral als een manoeuvre om de aandacht af te leiden van grotere problemen in het land, waaronder een impopulaire maatregel om de pensioenleeftijd te verhogen.

