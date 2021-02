Manchester laat Donny van de Beek thuis vanwege blessure

Behalve Van de Beek reist Manchester ook niet af met Edinson Cavani die eveneens een spierblessure heeft. Anthony Martial en Scott McTominay zijn nog twijfelgevallen, maar stappen wel in het vliegtuig.

Paul Pogba is nog steeds geblesseerd. De middenvelder liep eerder deze maan in het duel met Everton een blessure op aan zijn dijbeen. De Fransman keert waarschijnlijk pas in de loop van maart terug in de hoofdmacht.

Het uitduel van ManUnited wordt vanwege de Spaanse coronamaatregelen ten aanzien van reizigers uit Engeland in het Italiaanse Turijn gespeeld.