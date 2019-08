Evenepoel geeft visitekaartje af in Clásica San Sebastian

Evenepoel trad in zijn eerste eendagskoers in de World Tour in de voetsporen van Julian Alaphilippe, een van de smaakmakers van de Ronde van Frankrijk die na zo'n negentig kilometer afstapte. Evenepoel is bezig met zijn eerste seizoen bij de profs. Hij won dit jaar ook al de Ronde van België.

Greg Van Avermaet eindigde 38 seconden later dan zijn landgenoot als tweede, vlak voor de Zwitser Marc Hirschi. Bauke Mollema was met de vijfde plaats de beste Nederlander. Hij finishte vorig jaar nog als tweede.

Evenepoel reed bij de junioren zijn concurrenten regelmatig op minuten achterstand. Hij blijkt nu al in staat om zich met de beste profs te meten, tot grote verrassing van zichzelf. "Dit is echt niet te geloven", stamelde hij aan de finish. "Ik nam het risico om aan te vallen. Ik had echt niet verwacht dat het zo zou eindigen."