Berlusconi (85) ook meedogenloos in Serie A: ontslag voor Monza-trainer

Raffaele Palladino, de coach van de beloften, neemt zijn taken over. Monza, dat afgelopen seizoen voor het eerst promoveerde naar de Serie A, staat na zes wedstrijden op de twintigste en laatste plaats.

Afgelopen zondag werd met een gelijkspel bij Lecce (1-1) het eerste punt behaald. Monza speelt voor het eerst in de 110-jarige clubhistorie op het hoogste niveau.

In handen van Berlusconi

AC Monza kwam in 2018 in handen van voormalig premier Berlusconi, die eerder als clubeigenaar met AC Milan grote successen vierde. De club kocht afgelopen zomer fors in voor het eerste seizoen in de Serie A.

De 85-jarige Berlusconi kreeg Monza vier jaar geleden voor 3 miljoen euro in handen, toen de club nog in de Serie C speelde. Onder leiding van Berlusconi en zijn trouwe rechterhand Adriano Galliani promoveerde Monza in 2020 naar de Serie B en afgelopen seizoen werd onder leiding van Stroppa via de play-offs ook de gewenste promotie naar de Serie A bereikt.