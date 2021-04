Sport Kort: Duitse bond in gesprek met Hansi Flick van Bayern München

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Duitse bond in gesprek met Hansi Flick van Bayern München

18.52 uur: De Duitse voetbalbond DFB gaat op korte termijn in gesprek met de huidige trainer van Bayern München, Hansi Flick. „Hij is een uitstekende kandidaat om onze nieuwe bondscoach te worden”, zo gaf de instantie officieel toe. Flick moet Joachim Löw na de Europese titelstrijd van de komende zomer opvolgen. Löw maakte eerder zelf bekend na het EK te zullen vertrekken.

Flick heeft nog een verbintenis tot 2023 bij Bayern München, waarmee hij het afgelopen jaar maar liefst vier hoofdprijzen won. Eerder al gaf hij te kennen na dit seizoen weg te willen. Hoewel de Duitse kampioen naar verluidt nog wel een afkoopsom wil, presenteerde het met Julian Nagelsmann van Leipzig inmiddels al wel de nieuwe man voor de komende jaren.

Bayern staat op het punt voor de 31e keer landskampioen te worden.

Badminton: Kweekel opent Europese titelstrijd met winst

17.14 uur: De Nederlandse badmintonners hebben op de eerste dag van de Europese kampioenschappen in Kiev drie overwinningen geboekt. In het Palace of Sports in de Oekraïense hoofdstad was er succes voor Joran Kweekel en voor de dubbels Debora Jille/Alyssa Tirtosentono en Ruben Jille/Ties van der Lecq.

De 22-jarige Kweekel versloeg na een wat moeizaam begin Cristian Savin uit Moldavië. Hij deed dat met 21-10 en 21-8. Woensdag speelt Kweekel tegen Ade Resky Dwicayho uit Azerbeidzjan.

Ruben Jille en Ties van der Lecq plaatsten zich in het mannendubbel voor de achtste finale door te winnen van het koppel Tomas Svejda/Jaromir Janacek uit Tsjechië, 21-9 en 21-11. In het vrouwendubbel was er een overtuigende zege voor Debora Jille en Alyssa Tirtosentono. Ze waren met 21-13 en 21-8 te sterk voor Natalie Syvertsen/Solvar Flaten Jörgensen uit Noorwegen.

Iris Tabeling verloor met haar Zwitserse partner Nadia Fankhauser met 21-13 en 21-17 van het als achtste geplaatste Duitse koppel Linda Efler/Isabel Herttrich.

Tennis: Wimbledon neemt per 2022 afscheid van ’Middle Sunday’

15.49 uur: Wimbledon gaat afscheid nemen van de traditionele ’Middle Sunday’. Op de zevende dag van het hoofdtoernooi wordt er nooit gespeeld, tenzij het schema veel vertraging heeft opgelopen. Vanaf 2022 heeft Wimbledon dus veertien in plaats van dertien speeldagen.

„Dit geeft ons op een belangrijk moment de mogelijkheid om het bereik te vergroten, zowel in het Verenigd Koninkrijk als wereldwijd. Het zal ook zorgen voor meer eerlijkheid van het speelschema”, aldus voorzitter Ian Hewitt. „Dit besluit kunnen we nemen dankzij de verbeterde grastechnologieën en onderhoud. ”

Wimbledon, dat op maandag 28 juni begint, bracht ook naar buiten dat het hoopt minimaal 25 procent van de totale capaciteit van bezoekers te mogen verwelkomen. Vorig jaar ging het toernooi niet door.

Voetbal: Unicum voor vrouwenploeg Olympique Lyon

13.16 uur: De voetbalsters van Olympique Lyon krijgen voor het eerst ook een vrouwelijke coach. De Franse club, die de afgelopen jaren het Europese voetbal domineerde, hebben Sonia Bompastor aangesteld. Zij is de opvolger van Jean-Luc Vasseur, die werd ontslagen na de uitschakeling van de club in de kwartfinales van de Champions League.

De 40-jarige Bompastor speelde 156 keer voor het Franse nationale elftal. Ze krijgt nu de leiding over de club die de afgelopen 14 jaar de Franse titel veroverde en zegevierde in de laatste vijf edities van de Champions League voor vrouwen.

Dit seizoen draait het allemaal wat minder bij Lyon. Paris Saint-Germain heeft de club overvleugeld door Lyon uit te schakelen in de Champions League. PSG leidt ook in de Franse competitie. Lyon mist dit seizoen wel de langdurig geblesseerde Noorse aanvaller Ada Hegerberg, in 2018 de eerste winnares van de Gouden Bal als beste voetbalster van de wereld.

Ook Australische sporters krijgen voorrang bij vaccineren

12:18 uur Sporters die Australië vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokio krijgen voorrang bij het vaccineren. Dat heeft de regering dinsdag bekendgemaakt. Anderhalve week geleden werd al bekend dat de Australiërs dat overwogen en er gesprekken gaande waren.

„We willen dat onze atleten naar Tokio gaan om de strijd aan te gaan en dan veilig terugkeren naar Australië”, zei minister van Gezondheid Greg Hunt.

In totaal gaat het om meer dan tweeduizend atleten, coaches en officials die betrokken zijn bij de Spelen of de Paralympics. „Hoewel kwetsbare Australiërs een absolute prioriteit blijven nu het toedienen van vaccins voortduurt, begrijpt de regering de druk waarmee onze topsporters worden geconfronteerd naarmate de Spelen in Tokio dichterbij komen”, zei minister van Sport Richard Colbeck.

Australië, dat in het medailleklassement van de Spelen doorgaans in de top 10 eindigt, heeft er met strenge maatregelen voor gezorgd dat de verspreiding van het coronavirus beperkt is gebleven.

Ook de Nederlandse sporters kregen voorrang bij het vaccineren. Half april werden de eerste prikken gezet.

Wielrennen: Voor het eerst vrouweneditie wielerronde van Zwitserland

12:00 uur De wielerronde van Zwitserland heeft dit jaar voor het eerst ook een editie voor vrouwen. Het betreft een tweedaagse op 5 en 6 juni, meldt de organisatie. Zeventien ploegen komen aan de start, waarvan vier WorldTour-teams.

De eerste etappe is een dag voor aanvang van de ronde voor de mannen. De vrouwen rijden dan een heuvelachtige rit rond Frauenfeld. De dag erna leggen de rensters tien keer de ronde af waarop de mannen zondag 6 juni de Tour de Suisse openen met een individuele tijdrit.

De organisatie heeft de begroting van 270.000 euro nog niet helemaal rond, maar zet toch door. „De wil voor een vrouwenkoers bestond al, maar lange tijd lukte het financieel niet. Een tweede rittenkoers opzetten is logistiek en financieel een enorme uitdaging”, zegt organisator Olivier Senn.

Basketbal: Minnesota Timberwolves weer te sterk voor Utah Jazz in NBA

07:39 uur De basketballers van Utah Jazz hebben een slecht tweeluik beleefd tegen Minnesota Timberwolves in de NBA. De koploper van de westelijke divisie verloor na zaterdag ook maandag van de ploeg uit Minneapolis. D’Angelo Russell wipte de bal in de slotseconden van het duel in de basket en bezorgde de Timberwolves een nipte zege van 105-104. Jazz had zaterdag met 101-96 verloren.

Ondanks die twee nederlagen op rij was er ook goed nieuws voor Utah Jazz. De ploeg, die de Western Conference aanvoert met 44 overwinningen tegen 17 nederlagen, is inmiddels zeker van deelname aan de play-offs.