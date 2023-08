Wiegman met Engeland naar halve finale

Engeland moest tegen Colombia, de nummer 25 van de wereld, wel een achterstand wegwerken. Leicy Santos opende vlak voor rust de score door keepster Mary Earps te verrassen met een diagonaal schot. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Lauren Hemp de gelijkmaker na een blunder van de Colombiaanse keepster. Alessia Russo schoot namens Engeland in de 63e minuut de 2-1 binnen.

Waar Engeland in de na strafschoppen gewonnen kwartfinale tegen Nigeria lang de onderliggende partij was geweest, nam de ploeg tegen Colombia wel meteen het initiatief. De Britse vrouwen, die geen beroep konden doen op de geschorste Lauren James, zagen Russo en Rachel Daly in kansrijke positie missen.

Colombia opende vervolgens in de laatste minuut van de reguliere speeltijd van de eerste helft de score via Santos. De middenveldster scoorde vanaf de hoek van het strafschopgebied met een schot dat over Earps heen vloog. Engeland vond nog tijd om voor rust de gelijkmaker te maken. De grabbelende Colombiaanse keepster Catalina Perez kreeg een inzet van Russo niet onder controle, waarna Hemp de 1-1 binnenschoot.

Australië volgende opponent

Colombia was meteen na rust dicht bij de 2-1, maar een schot van Mayra Ramirez raakte de buitenkant van de paal. Na mogelijkheden voor Daly en Keira Walsh was het vervolgens Russo die Engeland op voorsprong schoot. De aanvalster profiteerde van matig verdedigen en mikte de bal in de verre hoek. Engeland treft in de halve eindstrijd gastland Australië, dat eerder op zaterdag Frankrijk na strafschoppen uitschakelde.

„Het duel met Australië gaat groots worden”, zei Wiegman na de wedstrijd. „Al was het vandaag ook indrukwekkend en leek het wel een uitwedstrijd”, aldus de bondscoach over de vele Colombiaanse fans in Sydney. „Maar als je speelt, dan concentreer je je op de wedstrijd. De sfeer is echter fantastisch en ik ben blij dat we in het toernooi blijven.”

Wiegman vervolgt: „We toonden weer veerkracht. Het was een zware opgave, maar dat wisten we op voorhand. Ik vond dat we best goed speelden in de eerste helft, maar we waren een paar keer slordig aan de bal en dan zijn ze erg gevaarlijk in de counter. Het was hard werken na rust, toen zij begonnen te drukken. Ik ben trots op het team, hoe we de duels wonnen en de voorsprong vasthielden”, aldus Wiegman.