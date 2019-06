Italië wint op valreep - Wereldgoal Insigne (video)

Edin Dzeko zette de bezoekers in de eerste helft nog op voorsprong. Lorenzo Insigne maakte net na rust met een fraaie volley gelijk, 1-1. Insigne was in de 86e minuut ook verantwoordelijk voor de assist op Verratti.

In dezelfde groep J won Finland eenvoudig bij Liechtenstein, 0-2. Teemu Pukki scoorde voor rust en Benhamin Kallman maakte de tweede treffer na een klein uur spelen.

Armenië verraste Griekenland in Athene door met 3-2 te winnen. De Grieken, die zaterdag kansloos verloren van Italië (0-3), stonden bij rust al met 0-2 achter.

Italië staat bovenaan in groep J met 12 punten uit 4 wedstrijden. Finland volgt met 9 punten en Armenië staat derde met 6 punten.