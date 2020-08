Sport Kort: Bora en hansgrohe blijven sponsor wielerteam tot zeker eind 2024

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Bora en hansgrohe blijven sponsor wielerteam tot zeker eind 2024

10.30 uur: Sponsoren Bora en hansgrohe blijven nog zeker tot 2024 verbonden aan het wielerteam van manager Ralph Denk uit de WorldTour. Dat hebben de ploeg en beide sponsoren vlak voor de start van de Tour de France in Nice bekendgemaakt.

„Het maakt me trots verder te kunnen werken met de steun van onze twee belangrijkste sponsors. We hebben samen al veel bereikt in een kort tijdspanne”, reageert manager Denk die aangaf dat het zijn grote droom is om de Tour de France en de WorldTour met de ploeg te winnen.

De ploeg start in de Ronde van Frankrijk met drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, klassementsrenner Emmanuel Buchmann en Maximilian Schachmann als speerpunten.

„Om het systeem aan beide kanten draaiend te houden, is een langetermijnplanning nodig”, meldt sponsor Bora. „Vooral nu dit belangrijker is dan ooit. Daarom hebben we besloten om ons engagement als sponsor vroegtijdig te verlengen tot eind 2024. Hierdoor kan het team zich consequent verder blijven ontwikkelen.”

Golf: McIlroy grijpt leiding op het BMW Championship

09.12 uur: De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft samen met de Amerikaan Patrick Cantlay de leiding gegrepen op het BMW Championship. De twee golfers hebben op het toernooi op de PGA-Tour in Olympia Fields in de staat Illinois na twee ronden 139 slagen, één minder dan de Japanner Hideki Matsuyama, die na een ronde van 73 slagen de koppositie moest afstaan.

Cantlay zette met een ronde van 68 slagen, twee onder het baangemiddelde, de beste prestatie van de dag neer. Hij noteerde vier birdies, een eagle, twee bogeys en een dubbele bogey. McIlroy kwam tot een ronde van 69, na vijf birdies en vier bogeys. Matsuyama volgt samen met de Amerikaanse nummer 1 van de wereld, Dustin Johnson op een slag.

Tiger Woods liep een zwakke tweede ronde van 75 slagen en tuimelde van de 35e naar de 55e plaats. In het voorlopige FedEx Cup-klassement, waar er voor de eindwinnaar 15 miljoen dollar is weggelegd, zakt hij naar de 63e plaats. Alleen de top-30 kan deelnemen aan het Tour Championship, het laatste toernooi van het seizoen.