Sport Kort: Comentia Nederlands kampioen kogelslingeren

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Comentia Nederlands kampioen kogelslingeren

13.26 uur: Denzel Comenentia heeft bij de NK atletiek in Utrecht het eerste goud veroverd. Hij won op atletiekbaan Maarschalkerweerd het kogelslingeren met een afstand van 70,53 meter. Die afstand haalde hij al in zijn eerste poging. De overige vijf beurten mislukten.

De NK atletiek vinden plaats zonder publiek en met inachtneming van hygiëne- en afstandsvoorschriften vanwege het coronavirus. Vrijwel de gehele Nederlandse top is aanwezig; veel atleten hunkeren naar wedstrijden in een seizoen dat door corona pas deze maand goed op gang is gekomen.

Door de afgelasting van de EK in Parijs en het uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio naar 2021 kunnen er op de NK geen limieten worden gelopen.

Voetbal: MVV-speler test positief op corona vlak voor seizoensstart

12.28 uur: Een voetballer van MVV heeft vrijdag positief getest op het coronavirus. Dat maakt de voetbalclub uit Maastricht bekend, een dag voor het eerste competitieduel van de club in de Keuken Kampioen Divisie tegen Almere City.

De wedstrijd van zondag in Almere kan, volgens het geldende protocol van de KNVB, gewoon doorgang vinden.

De betreffende speler is direct thuis in quarantaine gegaan, meldt MVV. Er vindt een contactonderzoek plaats. De voetballer wordt buiten de wedstrijdselectie en trainingen gelaten. In verband met de privacy en het medische geheim doet MVV Maastricht geen mededelingen over welke speler het gaat.

Wielrennen: Armée troeft peloton af in derde rit Poitou-Charentes

12.19 uur: De Belgische wielrenner Sander Armée heeft de ochtendrit van de derde etappe van de Tour Poitou-Charentes op zijn naam geschreven. De wielrenner van Lotto Soudal finisht voor de Italiaan Luca Mozzato en de Colombiaanse sprinter Álvaro José Hodeg.

De etappe tussen Chasseneuil-du-Poitou en Jaunay-Marigny ging over 97,9 kilometer. Armée maakte deel uit van een vroege vlucht en wist het aanstormende peloton nipt voor te blijven. De Franse sprinter Arnaud Démare blijft in de leiderstrui.

Later op de dag volgt een individuele tijdrit over 22,5 kilometer.

Tennis: Djokovic en Pospisil stappen uit spelersraad ATP

12.07 uur: Tennisser Novak Djokovic probeert een nieuwe vertegenwoordigende organisatie voor de spelers op te richten en is teruggetreden als voorzitter van de spelersraad van tennisorganisatie ATP, meldt de New York Times. De Canadese tennisser Vasek Pospisil heeft laten weten dat hij ook is teruggetreden uit de spelersraad.

„Na twee jaar in de spelersraad, treed ik terug als spelersafgevaardigde voor de plaatsen 51-100 op de wereldranglijst”, meldde Pospisil. „Het is duidelijk geworden dat, als een lid van de spelersraad in de huidige structuur van de ATP, het heel moeilijk, als niet onmogelijk is, om echte invloed uit te oefenen op grote beslissingen die genomen worden door de tour.”

De nieuwe spelersorganisatie zal de ’Professional Tennis Players Association’ (PTPA) gaan heten. Een document waarin de plannen en doelen staan uitgelegd is verspreid onder de tennissers. „Het doel van de PTPA is niet om de ATP te vervangen, maar om de spelers een structuur van zelfbestuur te geven die onafhankelijk is van de ATP en direct reageert op de behoeften en zorgen van de leden”, citeert de krant het document.

Wielrennen: Bora en hansgrohe blijven sponsor wielerteam tot zeker eind 2024

10.30 uur: Sponsoren Bora en hansgrohe blijven nog zeker tot 2024 verbonden aan het wielerteam van manager Ralph Denk uit de WorldTour. Dat hebben de ploeg en beide sponsoren vlak voor de start van de Tour de France in Nice bekendgemaakt.

„Het maakt me trots verder te kunnen werken met de steun van onze twee belangrijkste sponsors. We hebben samen al veel bereikt in een kort tijdspanne”, reageert manager Denk die aangaf dat het zijn grote droom is om de Tour de France en de WorldTour met de ploeg te winnen.

De ploeg start in de Ronde van Frankrijk met drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, klassementsrenner Emmanuel Buchmann en Maximilian Schachmann als speerpunten.

„Om het systeem aan beide kanten draaiend te houden, is een langetermijnplanning nodig”, meldt sponsor Bora. „Vooral nu dit belangrijker is dan ooit. Daarom hebben we besloten om ons engagement als sponsor vroegtijdig te verlengen tot eind 2024. Hierdoor kan het team zich consequent verder blijven ontwikkelen.”

Golf: McIlroy grijpt leiding op het BMW Championship

09.12 uur: De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft samen met de Amerikaan Patrick Cantlay de leiding gegrepen op het BMW Championship. De twee golfers hebben op het toernooi op de PGA-Tour in Olympia Fields in de staat Illinois na twee ronden 139 slagen, één minder dan de Japanner Hideki Matsuyama, die na een ronde van 73 slagen de koppositie moest afstaan.

Cantlay zette met een ronde van 68 slagen, twee onder het baangemiddelde, de beste prestatie van de dag neer. Hij noteerde vier birdies, een eagle, twee bogeys en een dubbele bogey. McIlroy kwam tot een ronde van 69, na vijf birdies en vier bogeys. Matsuyama volgt samen met de Amerikaanse nummer 1 van de wereld, Dustin Johnson op een slag.

Tiger Woods liep een zwakke tweede ronde van 75 slagen en tuimelde van de 35e naar de 55e plaats. In het voorlopige FedEx Cup-klassement, waar er voor de eindwinnaar 15 miljoen dollar is weggelegd, zakt hij naar de 63e plaats. Alleen de top-30 kan deelnemen aan het Tour Championship, het laatste toernooi van het seizoen.