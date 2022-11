Martinez en Tagliafico vergezellen Messi op WK-missie

Lionel Messi staat voor zijn laatste WK. Na vier mislukte pogingen gaat de 35-jarige sterspeler nog een keer proberen wereldkampioen te worden. Messi bereikte in 2014 met Argentinië de finale van het WK in Brazilië. Duitsland bleek in die eindstrijd met 1-0 te sterk, door een doelpunt in de verlenging van Mario Götze. Argentinië speelt in de groepsfase van het WK tegen Saudi-Arabië, Mexico en Polen.

Servië vestigt hoop op Mitrovic, ook Tadic in WK-selectie

Bondscoach Dragan Stojkovic van Servië heeft topscorer Aleksandar Mitrovic ondanks een blessure opgenomen in zijn selectie voor het WK voetbal. Ajax-aanvaller Dusan Tadic is de aanvoerder van de Servische ploeg.

Fulham-spits Mitrovic kampt met een enkelblessure die hem afgelopen weekend aan de kant hield tegen Manchester City. De wedstrijd tegen Manchester United van komende zondag is nog onzeker voor de aanvaller. Mitrovic maakte dit seizoen al negen goals in twaalf competitieduels voor Fulham. Hij is met vijftig treffers in 76 wedstrijden topscorer aller tijden voor Servië.

Aleksandar Mitrovic en Dusan Tadic Ⓒ ANP/HH

Stojkovic selecteerde ook Dusan Vlahovic van Juventus. De aanvaller speelde zestien interlands, waarin hij acht keer het net vond. De 33-jarige Tadic heeft inmiddels 90 interlands en achttien goals namens Servië achter zijn naam staan. Voor Ajax was hij dit seizoen drie keer trefzeker in dertien wedstrijden.

Servië begint het WK op 24 november met een wedstrijd tegen Brazilië, waarna vier dagen later het duel met Kameroen wacht. Servië sluit op 2 december de groepsfase af tegen Zwitserland.