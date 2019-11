Van der Poel boekt 32e(!) overwinning op een rij

De regerend wereldkampioen veldrijden reed in het tweede deel van de wedstrijd weg van de concurrentie en kwam 13 seconden voor de Belg Tim Merlier binnen. Diens landgenoot Quinten Hermans eindige als derde.

Nadat Van der Poel in de vijfde ronde een gaatje had geslagen, bleef hij het tempo opvoeren. Pas in de slotfase nam hij wat gas terug, waardoor de achterstand van Merlier te overzien was.

De Ambiancecross maakt geen deel uit van een klassement. De organisatie hoopt in de toekomst deel uit te kunnen maken van het wereldbekerklassement.

Zondag is Van der Poel, afgelopen woensdag gekozen tot wielrenner van het jaar, ook van de partij bij de wereldbekerwedstrijd van Koksijde. Daar gaat hij niet vanaf voren van start. „Het is een lastige omloop, maar ik kijk er wel naar uit. Ik hoop dat ik de ruimte krijg om erdoorheen te komen”, aldus Van der Poel. „Vandaag zag het er misschien makkelijk uit, maar het was een uur lang diep gaan.”