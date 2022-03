Vitesse vergooit kans op Europese stunt met late tegengoal in Rome

Bij de aftrap van het Europese avontuur op 5 augustus tegen FC Dundalk (2-2) had niemand kunnen voorzien, dat Vitesse veertien duels in Europa zou gaan spelen en zoveel indruk zou maken. De Conference League-duels brachten het beste naar boven in het team van Letsch, dat allerlei mijlpalen wist te bereiken. Zo plaatste Vitesse zich voor de eerste keer ooit via de voorronde voor een Europees hoofdtoernooi en wisten de Arnhemmers voor het eerst in de 130-jarige clubhistorie te overwinteren in Europa.

Het bereiken van de laatste acht, wat een volgende unieke prestatie zou zijn geweest voor Vitesse, bleek echter te hoog gegrepen. Waar de Arnhemmers in eigen huis tegen AS Roma legio kansen wisten te creëren, maar het vizier niet op scherp hadden staan, wist de puur op resultaat voetballende ploeg van trainer José Mourinho ditmaal vrijwel niets weg te geven.

Vitesse wilde wel voetballen, maar slaagde er niet in een gaatje te vinden. Het dichtst bij een goal was Adrian Grbic, die in de beginfase een vrije trap op prachtige wijze inschoot, maar door Rui Patricio gekeerd zag worden. Net als eerder tegen andere tegenstanders van naam als Anderlecht, Tottenham Hotspur, Stade Rennais en Rapid Wien wist Vitesse in Rome tegen een uitermate negatief en arrogant voetballende thuisploeg van zich af te bijten. Bij Vitesse waren er ditmaal basisplaatsen voor Riechedly Bazoer, die zijn plek door de schorsing van Dominik Oroz had terugveroverd, en Daan Huisman, die op de plek van de niet fitte Matus Bero speelde.

AS Roma-coach José Mourinho geeft Tammy Abraham een hand. Ⓒ ANP/HH

Het was een tactisch steekspel en een draak van een wedstrijd om te kijken, maar Letsch zag dat zijn ploeg zich uitermate volwassen weerde tegen de gerenommeerde tegenstander. Mourinho had ditmaal grote namen als Abraham, Lorenzo Pellegrini en Chris Smalling in de basis opgenomen, maar ondanks het goed gevulde Stadio Olimpico (ruim 40.000 toeschouwers) had de thuisploeg volstrekt niet de neiging om er een voetbalshow van te maken.

AS Roma dacht na de 1-0 zege in Arnhem de kwartfinaleplaats wel binnen te kunnen halen door het spel van Vitesse negentig minuten lang te traineren, maar had buiten Maximilian Wittek gerekend. De Duitse linksback van Vitesse heeft een machtig schot in de benen en bewees dat andermaal in de tweede helft tegen AS Roma door de bal snoeihard in het doel achter Patricio te poeieren. Alweer de vijfde Conference League-goal voor Wittek, die daarmee de Europese topscorer is van de Arnhemmers.

AS Roma moest ineens gaan voetballen, maar het goed georganiseerde Vitesse gaf weinig weg. De grootste kans was voor invaller Bryan Cristante, maar Vitesse-doelman Jeroen Houwen kreeg er een handje achter. Aan de overkant ging Grbic veel te nonchalant om met een goede schietkans.

De klokt tikte voort en AS Roma dreigde met overwerk geconfronteerd te worden in de aanloop naar de stadsderby tegen Lazio, maar in de 90e minuut ging het toch nog helemaal mis voor Vitesse. Uitgerekend doelpuntenmaker Wittek liet de ingevallen ex-Feyenoorder Rick Karsdorp uit zijn rug weglopen. De aanvallend sterke back gaf de bal goed voor op Abraham, die de Romeinse tifosi op de valreep nog in extase bracht en de Europese droom van Vitesse uiteen deed spatten.