FC Twente steelt punt bij slordig Heerenveen

Twente behield in de vierde speelronde de ongeslagen status. Het uitduel met sc Heerenveen eindigde in 0-0. Daarmee kwam FC Twente nog wel goed weg. De thuisclub was de betere ploeg, maar verzuimde te scoren.

SC Heerenveen had nog iets goed maken na de pijnlijke nederlaag vorige week bij FC Emmen (2-0). De getergde Friese ploeg maakte tegen FC Twente een gedreven indruk. De thuisclub dwong legio kansen af, maar met name Jordy Bruijn en Mitchell van Bergen waren onzorgvuldig in de afronding. Ibrahim Dresevic schoot de bal uit een vrije trap op de lat

FC Twente kwam in de eerste helft sporadisch aan een aanval toe. Xandro Schenk schoot van dichtbij over en Aitor deponeerde de bal in het zijnet.

Na de pauze bleef Bruijn kansen missen. FC Twente daarentegen was nauwelijks nog gevaarlijk. Uit een soepele aanval had Jens Odgaard in de 87e minuut de thuisploeg nog aan drie punten kunnen helpen. Doelman Joël Drommel kon ingrijpen, zo ook bij een ultieme doelpoging van Arjen van der Heide.

