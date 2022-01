Heerenveen haalt Anas Tahiri als opvolger voor Joey Veerman

Tahiri verhuisde in de zomer van 2018 van Lierse SK naar RKC Waalwijk. Met die club, waarvoor hij bijna honderd wedstrijden speelde, promoveerde hij naar de Eredivisie. Tahiri was er in zijn laatste seizoen geregeld aanvoerder. Hij wilde zijn aflopende contract echter niet verlengen. Besiktas toonde interesse, maar vorige zomer verkaste hij naar Roemenië.

Tahari viel in de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League tegen Lincoln tweemaal in. Bij zijn debuut in de Roemeense competitie scoorde hij bij de 3-2 zege op FC Craiova. De technicus kreeg de eerste vier wedstrijden speeltijd. Maar eind augustus kreeg trainer Cristian Panin zijn congé. Diens opvolger Dan Petrescu haalde Tahiri niet eens meer bij de wedstrijdselectie.

Vanaf het vertrek van Veerman onderhandelde Heerenveen over de komst van Tahiri. Die wilde zelf dolgraag naar de Friese club, maar moest eerst nog met Cluj overeenstemming bereiken over de condities waaronder hij kan vertrekken. Dat is gelukt.