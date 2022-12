Premium Het beste van De Telegraaf

Spelersrapport Oranje ’Nuchterheid Noppert op wereldpodium verbazingwekkend’

Andries Noppert juicht na het laatste fluitsignaal. Ⓒ ANP/HH

Arnold Mühren won in 1988 de Europese titel met Nederland en weet wat het is om in een groot toernooi naar de finale toe te werken. Hij is net als iedere Nederlander trots op het bereiken van de achtste finale, maar hij denkt dat de spelers nog een niveau hoger kunnen halen. „Dan moeten meer spelers in hun kracht komen te spelen”, zegt de oud-international, die Denzel Dumfries de man van de wedstrijd vindt en hem met het hoogste cijfer (8) beloont.