Levensverhaal Paolo Rossi leent zich perfect voor een film of toneelstuk

Paolo Rossi aan de bal tijdens het WK-duel met Brazilië in 1982. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Twee weken na het overlijden van Diego Maradona, de grote ster van het WK’86, is op 64-jarige leeftijd Paolo Rossi overleden. De Italiaanse spits was de grote held van het WK’82, waar de Azzurri door de scoringsdrift van Rossi iedereen aftroefden, zelfs Brazilië, dat met een ongekend getalenteerde generatie naar Spanje was afgereisd.