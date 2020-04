Tourorganisatie blijft erbij: eerder uitstel dan afstel

„Het onvoorspelbare karakter van de wereldwijde crisis waarin we allemaal verstrikt zijn, betekent dat we geduld moeten hebben totdat er een officiële aankondiging is van Tourorganisator ASO over de race van 2020”, staat in de mail. „De huidige focus ligt op uitstel tot later in de zomer in plaats van een annulering.”

De Tour de France staat nu nog gepland voor de periode van 27 juni tot en met 19 juli.

De organisatie van de Tour wilde zaterdag tegen Reuters niet reageren op de mail.