Misser Memphis Depay leidt tot nederlaag én ontslag Ronald Koeman bij FC Barcelona

Koeman had voor het eerst een plek in basis ingeruimd voor Sergio Agüero. Afgelopen weekeinde maakte de Argentijn als invaller al zijn eerste officiële goal voor de Blaugrana. Hij begon in de spits, daardoor startte Depay op linksbuiten. Sergiño Dest begon weer als rechtsbuiten. Frenkie de Jong was er niet bij door een hamstringblessure. Ook Ansu Fati - net terug van een zware blessure - ontbrak door een nieuwe kwetsuur.

Na de verloren Clásico en het belagen van zijn auto na afloop, was het voor de Nederlandse oefenmeester een kleine noodzaak om de drie punten mee in de tas terug naar Catalonië te nemen.

Falcao

De ploeg van Koeman begon weifelend aan de wedstrijd, Vallecano wist Barcelona goed vast te zetten, zonder tot grote kansen te komen. Radamel Falcao schoot na 20 minuten voor het eerst echt gevaarlijk richting doel, maar het been van Gerard Pique zat ertussen.

Maar diezelfde Pique kon in de 30e minuut niet voorkomen dat Falcao de 1-0 op het scorebord zette. Sergio Busquets verloor de bal knullig op het middenveld en in een snelle pass naar voren werd de Colombiaanse spits gevonden. Hij kapte Pique uit en schoot met links knap binnenkant paal raak: 1-0.

Als de brandweer

Na een fraaie actie van Depay op links, gaf hij Dest van dichtbij een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar net als tegen Real Madrid kon de Amerikaan niet scoren. Het was een van de spaarzame aanvallen van de Catalanen in de eerste helft. De spelers van Rayo gingen dan ook als de brandweer en zaten overal kort op.

De vraag was of Vallecano dit ook na rust kon opbrengen. Wel werden er veel kleine overtredingen gemaakt door de ploeg uit Madrid. Nico, de vervanger van Frenkie de Jong, nam een bal fraai aan, maar mikte net naast in de 49e minuut. Agüero kreeg vijf minuten later een prima schietkans, maar de Argentijnse spits knalde over en naast.

Gemiste penalty Memphis

De Catalanen werden wel wat sterker, zeker ook omdat Rayo vermoeider werd. Maar de equipe van Koeman was veelal te vaak te snel de bal kwijt om de opponent ondersteboven te spelen.

In de 71e minuut kwam daar toch ineens een penalty voor Barcelona. Depay werd neergehaald en arbiter Antonio Mateu Lahoz wees naar de stip. De Nederlandse spits ging zelf achter de bal staan. Maar keeper Stole Dimitrievski koos de goede hoek: mis dus. Het bleef 1-0, wat een drama voor Barcelona wederom.

Weer een nederlaag

In de (mislukte) rebound werd Dimitrievski nog vol op het hoofd geraakt door Depay. De doelman moest dan ook behandeld worden. Hij kon wel verder. In de slotfase probeerde Barcelona nog wel van alles. Zo was Luuk de Jong er nog ingekomen en werden er 8 minuten blessuretijd bijgetrokken. Zo kopte Agüero in de 97e minuut maar net naast. Een minuut erna kreeg Gavi dé kans op de 1-1, maar ook hij mikte de bal naast.

Bekijk ook: Ronald Koeman ontslagen door FC Barcelona

Het mocht allemaal niet meer baten: Koeman en Barcelona moesten weer een nederlaag slikken in La Liga. Het is de derde nederlaag voor Barcelona in de Spaanse competitie dit seizoen.

De ploeg van Koeman staat op de negende plek met 15 punten. Rayo Vallecano steeg naar de vijfde plaats.

Real Madrid blijft steken op 0-0 tegen Osasuna

Real Madrid heeft in La Liga niet kunnen winnen van Osasuna. Het duel in Estadio Santiago Bernabéu eindigde in 0-0. Real Madrid pakte uit de laatste vier competitieduels slechts 5 punten. Daar zat dan nog wel een uitzege bij tegen aartsrivaal FC Barcelona, afgelopen zondag (1-2).

Sevilla bleef bij Mallorca steken op 1-1. Valencia, met Jasper Cillessen in het doel, verloor met 4-1 bij Real Betis. Real Madrid, Sevilla, Real Betis en Real Sociedad staan met 21 punten gezamenlijk bovenaan. Sociedad kan donderdag met een positief resultaat tegen Celta alleen aan kop komen.

Bekijk hier de stand in La Liga.