Huiveringwekkend verhaal van vriendin overleden Mrdakovic: ’Ik hoorde ineens het schot’

De Serviër, die onder meer bij Anderlecht en Gent speelde, beroofde zich op 38-jarige leeftijd van het leven. Dat deed hij in het bijzijn van zijn vriendin Ivana Stanic, die nu haar hartverscheurende verhaal heeft gedeeld. „Ik voelde dat er iets te gebeuren stond”, zegt ze bij het Servische Ekipa.

Geen problemen

Stanic, in het dagelijkse leven zangeres, benadrukt dat er geen problemen waren tussen haar en Mrdakovic. „Onze relatie was perfect, tussen ons ging alles goed. Maar hij had psychologische problemen en dronk graag iets. Naast zijn depressie is dat de belangrijkste reden waarom hij het deed, denk ik.”

Na zijn carrière ging het levenspad van de voormalig aanvaller niet over rozen. „Hij vond zichzelf niet, omdat het voetbal zo veel voor hem betekend had”, zegt Stanic. Mrdakovic begon te werken als makelaar, maar dat bracht veel onzekerheid met zich mee. „Het is een baan waar je soms werk en inkomsten hebt, maar soms ook niet. Hij werd depressief en angstig.”

Wapen

„De dag voor het gebeurde had hij te veel gedronken”, vertelt Stanic. „Toen al had ik het gevoel dat er iets ergs kon gebeuren. Ik kalmeerde hem, en we praatten de hele nacht in bed. Maar de ochtend daarop begon hij opnieuw te drinken en ik verstijfde van de angst toen ik een geweer naast hem zag liggen. Ik huilde, vroeg hem of hij het wapen wilde wegleggen en ik belde meteen naar zijn moeder.”

Ivana Stanic en Miljan Mrdakovic in gelukkiger tijden. Ⓒ Instagram Ivana Stanic

Stanic vroeg haar vriend om naar de badkamer te gaan en zichzelf aan te kleden. Toen ze hem even uit het oog verloor, ging het helemaal mis. „Ik probeerde constant in de gaten te houden wat hij aan het doen was, maar toen ik hem even niet in het oog had, hoorde ik ineens het schot. Ik liep weg uit het appartement en heb de hulpdiensten gebeld.”