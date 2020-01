KKD: Koploper Cambuur verliest opnieuw

Cambuur, dat vorige week verloor van Volendam, heeft nu nog twee punten meer dan de Amsterdammers.

Cambuur was in Oss al vroeg op voorsprong gekomen. Henk Dijkhuizen maakte een eigen doelpunt. Een kwartier later maakte Philippe Rommens gelijk vanaf elf meter na een overtreding van Ragnar Oratmangoen. De thuisploeg kwam zelfs op 2-1 via een rake kopbal van Rick Stuy van den Herik uit een corner. Robert Mühren zorgde met een intikker voor de 2-2-stand bij rust. Stuy Van den Herik maakte na rust ook meteen zijn tweede treffer dit seizoen voor Top Oss en bezorgde zijn ploeg de winst.

De Graafschap en FC Volendam zijn Cambuur tot op twee punten genaderd. De Graafschap won met 2-0 bij Almere City. FC Volendam was met 4-2 te sterk voor tien spelers van Jong PSV.