Advocaat kent geen twijfel: Justin Bijlow is meteen zijn nummer één weer

Justin Bijlow stompt de bal weg. De 23-jarige goalie is terug onder de lat bij Feyenoord. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

Rotterdam - In de schaduw van de 5-0 zege op Willem II ging de rentree van doelman Justin Bijlow bijna onopgemerkt voorbij. Voor keepers meestal een goed teken. Je houdt de nul, doet je ding en je bent blij voor het team. In het geval van Bijlow is er veel meer aan de hand.