Ten Hag maakt zich geen zorgen over Dolberg

De Deen lijkt na een teleurstellend seizoen op dit moment slechts de derde spits van de club uit Amsterdam, achter Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar.

„Nee, ik maak me geen zorgen over Kasper”, stelde Ten Hag. „We praten weleens, net zoals andere mensen uit onze staf dat doen. Maar dat doen we met iedereen. Zo proberen we elkaar te verbeteren.”

„Dolberg heeft een uitstekende voorbereiding op dit seizoen achter de rug”, zei Ten Hag. „Hij scoorde in de Johan Cruijff Schaal en speelde een mindere wedstrijd tegen Vitesse. Vorige week tegen PAOK raakte hij snel geblesseerd.”

„Ik heb ook andere opties voor zijn positie. Tadic en Huntelaar doen het uitstekend. Huntelaar valt super scherp in. Er is veel concurrentie en het gaat erom dat spelers elkaar zo beter maken.”

Kasper Dolberg bleef tegen FC Emmen op de bank. Klaas-Jan Huntelaar viel in en scoorde twee keer. Ⓒ BSR Agency