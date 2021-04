Premium Voetbal

Jackie Groenen heeft spanning richting Spelen: ’Ik kan niet wachten’

Grappig. Als meisje droomde Jackie Groenen (26) van deelname aan de Olympische Spelen. Die droomt komt deze zomer uit. Het meisje van toen was echter een groot judotalent, de vrouw van nu kan als de beste voetballen. „Het is moeilijk inschatten wat we in Tokio kunnen verwachten.”