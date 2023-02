Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik vind het leuk om mezelf een beetje te pijnigen’ Topfitte Max Verstappen: tien kilo kwijt in zes weken tijd

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Een ontspannen Max Verstappen in Bahrein. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - Als Max Verstappen ooit stopt als Formule 1-coureur, kan hij zo een nieuwe carrière als afvalgoeroe overwegen. In recordtempo is hij weer op zijn benodigde lichaamsgewicht gekomen, in aanloop naar de start van zijn negende seizoen in de koningsklasse.