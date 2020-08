Nieuwe keeper wens PSV-trainer Schmidt; Yvon Mvogo in beeld

Al zal de club het prijskaartje van vijf miljoen euro dat wordt genoemd voor de reservekeeper van Red Bull Leipzig nooit betalen. Dat geld wordt voor andere posities aangewend. De komst van Mvogo is een optie, wanneer hij zijn contract in Leipzig verlengt en kan worden gehuurd. PSV zal in coronatijd niet schromen één of twee spelers te huren, die het niveau van de selectie omhoog tillen. Zwitsers international Mvogo is overigens een oude bekende van de net uit Leipzig vertrokken assistent-trainer Lars Kornetka. Hij zit donderdag nog in de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel tegen Atlético Madrid.

Schmidt zei ondanks zijn tevredenheid naar alle posities te kijken om zich te versterken, inclusief die van doelman. Terwijl Lars Unnerstall, international Jeroen Zoet en Hidde Jurjus bij elkaar een dure en ervaren groep keepers vormen. Van Schmidt is bekend dat hij het liefst een sterk meevoetballende keeper heeft, die ook nog ver uit zijn goal kan keepen met de ruimte die zijn ploegen achter de verdediging laten. Unnerstall heeft uitstekende reflexen, maar leverde in Duitsland opnieuw een aantal ballen in vanuit de opbouw. Zoet verving hem zondag in de ’basiself’. Hij onderscheidde zich met reddingen, leidinggeven van achteruit en bleek beter aan de bal.

PSV zou eerder meewerken, mocht er in het geval van Zoet een mooie club komen die zijn nog een jaar doorlopende contract wil afkopen. Vanwege zijn verdiensten voor de club. De club verkocht Robbin Ruiter deze transferzomer al aan Willem II.