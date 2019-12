Voormalig Willem II’er zit Barça en Frenkie de Jong dwars

Alexander Isak, vorig jaar nog in dienst van Willem II, zorgde voor de eindstand. De spits trof in de 62e minuut doel. De 20-jarige Zweed gold vorig seizoen als een sensatie in de Eredivisie. In zestien optredens kwam hij tot dertien goals voor de club uit Tilburg.

Bij Sociedad maakte hij dit seizoen pas drie goals in zeventien duels. Voorafgaand aan het doelpunt van Isak ging Barça-goalie Marc-André ter Stegen niet vrijuit. De Duitser verwerkte een voorzet heel matig, waarna Isak kon intikken.

Suarez, Griezmann en Messi

De thuisploeg, met ook Martin Ødegaard in de basis, was al na twaalf op een voorsprong gekomen door Mikel Oyarzabal, die een strafschop benutte. Dankzij goals van Antoine Griezmann (op aangeven van Luis Suarez) en Suarez (op aangeven van Lionel Messi) kwam Barcelona aan de leiding, maar de ploeg van trainer Ernesto Valverde gaf die voorsprong alsnog weg.

Alexander Isak met nummer 19 viert zijn doelpunt met Martin Ødegaard. Ⓒ AFP

Barcelona heeft een punt meer dan Real Madrid, maar de aartsrivaal komt zondagavond nog in actie in en tegen Valencia. Woensdag treffen Barcelona en Real elkaar in Camp Nou.