Mourinho lovend over Bergwijn: ’Handenvol problemen voor Manchester City’

„Zijn goal was... hoe noem je dat... the icing on the cake van een zeer goede wedstrijd”, aldus de Portugese trainer, die Bergwijns doelpunt de kers op de taart van zijn eerste duel vond.

Bekijk ook: Droomdebuut en pech voor Steven Bergwijn bij Tottenham

„Steven speelde volwassen en ontzettend sterk. Hij heeft hier sinds dinsdag bijna een volle week gehad om te trainen en te snappen wat we van hem verwachten. Tegen een sterke tegenstander als Kyle Walker was hij slim genoeg om ook op andere plekken op te duiken, en zo de verdediging van Manchester City handenvol werk te bezorgen.”

Bergwijn startte zondagmiddag in de basis en opende na ruim een uur op schitterende wijze de score. Hij nam een voorzet van Lucas Moura op zijn borst aan en volleerde raak in de verre hoek. Heung-Min Son zorgde tien minuten later voor de 2-0 eindstand.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Premier League