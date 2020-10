Belgische schaatser Bart Swings verbaast zich over Nederlandse corona-aanpak

Bart Swings. Ⓒ Timsimaging

Vijf hoog kijkt Bart Swings uit over een plein in hartje Heerenveen. Hij kan de legendarische ijstempel Thialf haast aanraken. ’Wolkom’ - zo zeggen ze dat in Friesland - in de nieuwe stek van de regerend olympische vice-kampioen en Europees kampioen op de massastart. „Ik wilde absoluut vermijden dat ik een Belgisch aanhangsel van een Nederlandse ploeg was.” Al blijft het wennen aan een land nagenoeg zonder mondmaskers in volle coronacrisis.