Clash tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku krijgt staartje

MILAAN - Het bondsparket van de Italiaanse voetbalbond FIGC is een onderzoek gestart naar de verbale clash tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku, vorige week in de Coppa Italia. De aanvallers hadden dinsdag in de stadsderby een aanvaring met elkaar en stonden met hun hoofden tegen elkaar.