Premium Het beste van De Telegraaf

Coach Jong Oranje drijft akkefietje met Myron Boadu op de spits

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi heeft Myron Boadu even niet nodig. Ⓒ FOTO ANP/HH

ZEIST - Erwin van de Looi valt even niet te benijden. De coach van Jong Oranje beschikt in de duels met Bulgarije en Gibraltar over bar weinig spelers die op het hoogste niveau ruim speeltijd krijgen. Daarnaast zag de bondscoach een waslijst aan verdedigers afvallen. Het akkefietje met Myron Boadu (20), deze week even niet gewenst bij de nationale beloftes, houdt de gemoederen echter het meeste bezig.