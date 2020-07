Joost Luiten presteert bijna het ’onmogelijke’

De winst ging met -14 naar de Fransman Joël Stalter, maar Luiten liet ook hem gedurende de ronde sidderen. Liefst acht slagen stond Nederlands beste golfer achter op een andere Fransman, Robin Sciot-Siegrist, die na 54 holes de koppositie had met -16. Gedurende zijn ronde bezweek hij echter onder de druk, die met name Luiten hem oplegde. Met een belabberd slotoptreden +5 moest hij uiteindelijk toezien hoe zijn landgenoot Stalter de handen omhoog hief.

Luiten verspeelde zijn kansen eigenlijk in de derde ronde, nadat hij na 36 holes de leiding had genomen. Vooral op de par-5 zevende ging het vrijdag gigantisch mis toen hij twee ballen out of bounds sloeg en een tien noteerde, om daarna nog twee bogeys op rij te maken. Hij eindigde met een score van +4 zijn dag, waarmee hij volstrekt kansloos leek voor de eindzege.

Joost Luiten Ⓒ ANP/HH

Toch weigerde de 34-jarige Bleiswijker zich daarbij neer te leggen en toonde hij de mentale veerkracht die hij in zijn loopbaan al meerdere malen etaleerde. Na zijn zestiende hole had hij zich opgewerkt tot een gedeeld tweede plaats met slechts een slag van leider Stalter. Een bizarre ontknoping leek zich te ontwikkelen in de Oostenrijkse bergen, aangezien Luiten toch nog bijna het ’onmogelijke’ presteerde. Om vervolgens op ’zeventien’ alsnog te capituleren met een double bogey en daarmee zijn dagscore van -4 zag halveren naar -2.

Luiten zal volgende week met een zuur gevoel afreizen naar de British Masters, omdat hij zich twee weken op rij in Oostenrijk eerst in positie speelde voor de hoofdprijs, maar niet vier dagen lang een hoog niveau kon handhaven. De andere kant is dat Luiten vooral in zijn tweede poging toonde over enorme veerkracht te beschikken na een van de slechtste golfmomenten uit zijn loopbaan.

Het positieve is dat de vorm om te scoren aanwezig is. En Luiten heeft door de jaren heen wel vaker van dit soort situaties gekend, om daarna een van zijn zes toernooien te winnen op de European Tour. Het zou daarom niet vreemd zijn als nummertje zeven op korte termijn een feit is.