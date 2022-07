Sport Kort: Duitse voetbalbond noemt nationaal team niet meer ’Mannschaft’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Duitse voetbalbond noemt nationaal team niet meer ’Mannschaft’

18:25 uur De Duitse voetbalbond DFB noemt het nationale voetbalteam niet langer ’die Mannschaft’ (’het Team’). Dat is donderdag unaniem besloten tijdens een vergadering van de bond.

De bijnaam is bekend en vooral populair in het buitenland, aldus DFB-voorzitter Bernd Neuendorf. „Maar feit is dat de naam bij fans in eigen land soms kritisch bekeken wordt.” Peilingen hadden dit onlangs bevestigd. Veel Duitsers vinden de term te arrogant en niet respectvol tegenover andere teams.

De aanduiding ’die Mannschaft’ werd in 2015 ingevoerd door de Duitse bond, die het nationale elftal daarvoor omschreef als ’Nationalelf’. Dat besluit werd destijds met gejuich ontvangen. „We hebben veel namen, maar geen enkele geeft zo goed weer waar we voor staan: creativiteit, kracht, respect, fair play, saamhorigheid en solidariteit”, zei teammanager Oliver Bierhoff toen.

Chili in beroep tegen besluit FIFA over speler Ecuador

17:46 uur Chili legt zich niet neer bij de deelname van Ecuador aan het komende WK voetbal. De voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land gaat in beroep tegen het besluit van de FIFA, die vorige maand een klacht afwees over het opstellen van Byron Castillo door Ecuador. De rechterverdediger is in Colombia geboren en zou volgens Chili niet speelgerechtigd zijn geweest voor Ecuador.

Volgens de Chileense bond blijkt uit documenten duidelijk dat Castillo in 1995 in Tumaco in Colombia is geboren en niet, zoals vermeld op zijn officiële documenten, in 1998 in Villamil Playas in Ecuador. „We zijn volledig zeker van de conclusies van ons onderzoek”, zegt Jorge Yunge, secretaris-generaal van de Chileense voetbalbond. „Het is duidelijk dat de speler een vervalst Ecuadoraans document gebruikt. Wat hier op het spel staat, is niet alleen een plaats op het WK, maar het hele principe van fair play.”

De disciplinaire commissie van de FIFA besloot eerder, na analyse van de inzendingen van alle partijen, om het onderzoek tegen de Ecuadoraanse voetbalbond te sluiten.

Ecuador, dat op het WK is ingedeeld in dezelfde poule als het Nederlands elftal, eindigde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone als vierde. Chili werd zevende.

Liesblessure houdt Brama van FC Twente aan kant

17:06 uur Wout Brama mist de competitiestart van FC Twente. De 35-jarige middenvelder heeft een liesblessure opgelopen en moet enkele weken rust houden.

’Wout kreeg tijdens de oefenwedstrijd tegen Schalke last van zijn lies”, vertelde trainer Ron Jans op de website van zijn club. „Uit onderzoek is gebleken dat hij er enkele weken niet bij is. Dat is heel jammer, in het bijzonder natuurlijk voor hemzelf.”

Brama miste een groot deel van het vorige seizoen vanwege een spier - en knieblessure

FC Twente opent het nieuwe seizoen van de Eredivisie op zondag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC.

Liverpool zonder doelman Alisson tegen City om Community Shield

15:37 uur Liverpool gaat zaterdag zonder doelman Alisson Becker proberen de eerste prijs van het seizoen te veroveren. De Braziliaan mist de wedstrijd om het Community Shield tegen landskampioen Manchester City vanwege een blessure. Aanvaller Diogo Jota ontbreekt ook, vanwege een hamstringblessure, in het stadion van Leicester City.

Alisson kwam tijdens de voorbereiding alleen in actie tijdens de met 4-0 verloren oefenwedstrijd tegen Manchester United, de club van trainer Erik ten Hag. „Alisson en Diogo zijn er zaterdag niet bij”, zei trainer Jürgen Klopp. ”’Ali’ heeft vandaag langer getraind dan gisteren en is volgende week zeker beschikbaar bij de start van de competitie tegen Fulham, maar dit weekeinde niet.”

Liverpool, de club van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, won afgelopen seizoen de FA Cup en de League Cup. In de Premier League eindigde de ploeg van Klopp als tweede, op 1 punt van Manchester City. In de finale van de Champions League verloren de ’Reds’ met 1-0 van Real Madrid.

Vorig jaar pakte FA Cup-winnaar Leicester City het Community Shield door Manchester City op Wembley met 1-0 te verslaan. De wedstrijd om de Engelse supercup kan dit jaar niet in het nationale stadion worden gespeeld, omdat daar zondag de finale van het EK voetbal voor vrouwen plaatsvindt.

Voetbaltoernooi Spelen eindigt voor het eerst met vrouwenfinale

13:06 uur Op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs sluiten de vrouwen voor het eerst het olympische voetbaltoernooi af. Voorheen was de finale van de mannen altijd de laatste wedstrijd. Op zaterdag 10 augustus 2024 eindigen de vrouwen hun toernooi op de Spelen in het Parc des Princes, een dag eerder is de eindstrijd van het mannentoernooi in hetzelfde stadion van Paris Saint-Germain.

„We zijn heel blij dat de vrouwen voor het eerst het toernooi afsluiten”, zegt voorzitter Gianni Infantino van de mondiale voetbalbond FIFA. Het voetbaltoernooi tijdens de Spelen begint op woensdag 24 juli. Bij de vrouwen doen twaalf landen mee, bij de mannen zestien.

De wedstrijden worden gespeeld in zeven Franse steden. Naast Parijs zijn dat Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice en Saint-Étienne. Lyon en Marseille huisvesten onder meer de halve finales.

De Nederlandse voetbalsters debuteerden vorig jaar in Tokio op de Olympische Spelen. Ze verloren in de kwartfinales via strafschoppen van de Verenigde Staten. Canada pakte in Japan het goud door Zweden in de finale te verslaan. Bij de mannen prolongeerde Brazilië de olympische voetbaltitel.

Tenniscoach Wenders ’extreem teleurgesteld’ na schorsing

09.07 uur: De Nederlandse tenniscoach Max Wenders is „extreem teleurgesteld” in de beslissing van The International Tennis Integrity Agency (ITIA) hem een schorsing van twaalf jaar op te leggen wegens matchfixing. Wenders reageerde via een verklaring op sociale media op de straf die hem is opgelegd. Wenders heeft volgens de ITIA „meerdere aanklachten wegens matchfixing toegegeven” en zou hebben bekend dat hij bewijsmateriaal heeft vernietigd.

„Ik ben extreem teleurgesteld door de uitspraak. Verder wil ik melden dat het statement van de ITIA een aantal onnauwkeurigheden bevat. Ik heb hen gevraagd die te corrigeren. Hoewel ik, omdat de zaak nog loopt, verder geen commentaar kan geven, wil ik benadrukken dat ik niet gestraft ben voor het ’fixen’ van wedstrijden. En dat de beslissing is gerelateerd aan toernooien die plaatsvonden in 2018 en 2019”, schrijft Wenders.

De 26-jarige Wenders, die slechts twee internationale toernooien speelde, mag tot en met eind april 2033 niet deelnemen aan of coachen op officiële tennisevenementen die onder de bonden vallen. Hij moet bovendien een boete van 12.000 dollar, omgerekend zo’n 11.820 euro, betalen.

The International Tennis Integrity Agency is verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit in het internationale tennis.

Rentree Zverev in Davis Cup reëler dan deelname US Open

07.41 uur: Alexander Zverev heeft deelname aan de US Open eind augustus nog niet uit zijn hoofd gezet, maar een rentree van de nummer 2 van de wereld half september in de Davis Cup is een reëlere optie. Dat heeft een woordvoerder van de aan zijn enkel geopereerde Duitser gemeld aan persbureau Reuters.

Zverev (25) blesseerde zich begin juni op Roland Garros tijdens de halve finale tegen Rafal Nadal. Hij bleek drie banden van zijn rechterenkel te hebben gescheurd toen hij uitgleed op het Parijse gravel. Hij liet eerder deze maand weten de US Open nog niet te hebben opgegeven. Het vierde grandslamtoernooi begint op 29 augustus.

„Zijn herstel vordert gestaag en die hoop is er nog steeds”, zei een woordvoerder. Zverev schreef zich inmiddels al wel in voor het Japan Open, begin oktober in Tokio. Hij zou zich nu richten op de Davis Cup, waarvoor Duitsland het van 13 tot en met 18 september in Hamburg opneemt tegen Frankrijk, België en Australië. „Dat is een meer realistisch doel”, aldus de woordvoerder.