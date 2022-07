Sport kort: Nederlandse tenniscoach twaalf jaar geschorst: ’Extreem teleurgesteld’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Tenniscoach Wenders ’extreem teleurgesteld’ na schorsing

09.07 uur: De Nederlandse tenniscoach Max Wenders is „extreem teleurgesteld” in de beslissing van The International Tennis Integrity Agency (ITIA) hem een schorsing van twaalf jaar op te leggen wegens matchfixing. Wenders reageerde via een verklaring op sociale media op de straf die hem is opgelegd. Wenders heeft volgens de ITIA „meerdere aanklachten wegens matchfixing toegegeven” en zou hebben bekend dat hij bewijsmateriaal heeft vernietigd.

„Ik ben extreem teleurgesteld door de uitspraak. Verder wil ik melden dat het statement van de ITIA een aantal onnauwkeurigheden bevat. Ik heb hen gevraagd die te corrigeren. Hoewel ik, omdat de zaak nog loopt, verder geen commentaar kan geven, wil ik benadrukken dat ik niet gestraft ben voor het ’fixen’ van wedstrijden. En dat de beslissing is gerelateerd aan toernooien die plaatsvonden in 2018 en 2019”, schrijft Wenders.

De 26-jarige Wenders, die slechts twee internationale toernooien speelde, mag tot en met eind april 2033 niet deelnemen aan of coachen op officiële tennisevenementen die onder de bonden vallen. Hij moet bovendien een boete van 12.000 dollar, omgerekend zo’n 11.820 euro, betalen.

The International Tennis Integrity Agency is verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit in het internationale tennis.

Rentree Zverev in Davis Cup reëler dan deelname US Open

07.41 uur: Alexander Zverev heeft deelname aan de US Open eind augustus nog niet uit zijn hoofd gezet, maar een rentree van de nummer 2 van de wereld half september in de Davis Cup is een reëlere optie. Dat heeft een woordvoerder van de aan zijn enkel geopereerde Duitser gemeld aan persbureau Reuters.

Zverev (25) blesseerde zich begin juni op Roland Garros tijdens de halve finale tegen Rafal Nadal. Hij bleek drie banden van zijn rechterenkel te hebben gescheurd toen hij uitgleed op het Parijse gravel. Hij liet eerder deze maand weten de US Open nog niet te hebben opgegeven. Het vierde grandslamtoernooi begint op 29 augustus.

„Zijn herstel vordert gestaag en die hoop is er nog steeds”, zei een woordvoerder. Zverev schreef zich inmiddels al wel in voor het Japan Open, begin oktober in Tokio. Hij zou zich nu richten op de Davis Cup, waarvoor Duitsland het van 13 tot en met 18 september in Hamburg opneemt tegen Frankrijk, België en Australië. „Dat is een meer realistisch doel”, aldus de woordvoerder.