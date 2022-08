Bol overtuigend naar finale 400 meter horden

De 22-jarige Bol snelde in haar heat van de halve finales naar de eerste plaats in 53,73. Ze was de enige van alle deelnemende atletes die onder de 54 seconden bleef. De finale vrijdag lijkt bijna een formaliteit, want Bol is gewoonweg veel beter dan de rest. Haar Europees record staat op 52,03. De 22-jarige atlete liet voorafgaande aan de EK al weten dat ze voor een unieke dubbel gaat. Nog nooit slaagde een atlete erin Europees kampioene te worden op de 400 meter vlak en de 400 meter horden.

„Ik ben nog zo blij met mijn gouden medaille van gisteren. Ik geloof niet dat ik echt goed uitgerust was van die finale, maar kennelijk kan ik met een vermoeid lichaam toch vrij makkelijk 53,73 lopen”, zei Bol na haar race. „Nu kijk ik vooral uit naar de finale van de 400 meter horden.”

Ramsey Angela en Nick Smidt verging het minder goed. Zij werden allebei uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter bij de mannen. Ook op de WK in Eugene waren de halve finales het eindstation van de Nederlandse specialisten. Smidt werd zesde in zijn heat in 50,29, Angela passeerde als achtste en laatste de finish in zijn serie in 49,99.

De Poolse Adrianna Sulek en de Zwitserse Annik Kälin gingen de Nederlandse troef voorbij in de tussenstand dankzij sprongen van respectievelijk 6,55 en 6,73. De Belgische Nafissatou Thiam bleef aan de leiding, ondanks een voor haar matige afstand van 6,08.

Vetter vijfde

Anouk Vetter is bij de EK atletiek in München na het vijfde onderdeel van de zevenkamp gezakt van de derde naar de vijfde plaats. De Arnhemse atlete kwam bij het verspringen in haar enige geldige poging tot 6,27 meter, flink onder haar persoonlijk record van 6,52.

Anouk Vetter. Ⓒ ANP/HH

Vetter veroverde vorige maand zilver op de zevenkamp bij de WK in Eugene en een jaar geleden eveneens zilver op de Olympische Spelen van Tokio. De zevenkamp in München vervolgt met het speerwerpen, doorgaans het sterkste onderdeel van de Nederlandse.

Van Diepen

Tony van Diepen wist zich maar net aan te kwalificeren voor de halve finales van de 800 meter. De atleet uit Heerhugowaard moest hard sprinten om als derde te eindigen in zijn serie. Die klassering betekende rechtstreekse doorgang naar de volgende ronde, maar zijn tijd van 1.47,67 was wel de minst goede van de atleten die zich plaatsten voor de halve finales.

Djoao Lobles werd uitgeschakeld. Hij werd vierde in zijn serie in 1.48,00 en dat was niet goed genoeg voor een plek in de halve finales.