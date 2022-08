Klaver plaatst zich voor finale 200 meter, Koster knap vierde op 5.000 meter

Klaver liep woensdag nog de finale van de 400 meter. Ze eindigde daarin ietwat teleurstellend als zesde achter de ongenaakbare winnares Femke Bol.

Jamile Samuel, op de EK van 2018 nog goed voor brons, wist de finale van de 200 meter niet te bereiken. De ervaren atlete uit Amsterdam eindigde als derde in haar heat in 23,13, terwijl de eerste twee zich rechtstreeks plaatsten voor de finale. Ook met haar tijd dwong ze geen finaleplek af.

Taymir Burnet sprintte bij de mannen niet hard genoeg op de 200 meter om de finale te halen. De 29-jarige atleet werd vijfde in zijn serie in 20,44. Dat was wel zijn beste tijd van dit seizoen.

Bol

De 22-jarige Bol snelde in haar heat van de halve finales naar de eerste plaats in 53,73. Ze was de enige van alle deelnemende atletes die onder de 54 seconden bleef. De finale vrijdag lijkt bijna een formaliteit, want Bol is gewoonweg veel beter dan de rest. Haar Europees record staat op 52,03. De 22-jarige atlete liet voorafgaande aan de EK al weten dat ze voor een unieke dubbel gaat. Nog nooit slaagde een atlete erin Europees kampioene te worden op de 400 meter vlak en de 400 meter horden.

Femke Bol. Ⓒ ANP/HH

„Ik ben nog zo blij met mijn gouden medaille van gisteren. Ik geloof niet dat ik echt goed uitgerust was van die finale, maar kennelijk kan ik met een vermoeid lichaam toch vrij makkelijk 53,73 lopen”, zei Bol na haar race. „Nu kijk ik vooral uit naar de finale van de 400 meter horden.”

Ramsey Angela en Nick Smidt verging het minder goed. Zij werden allebei uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter horden bij de mannen. Ook op de WK in Eugene waren de halve finales het eindstation van de Nederlandse specialisten. Smidt werd zesde in zijn heat in 50,29, Angela passeerde als achtste en laatste de finish in zijn serie in 49,99.

Koster knap vierde

Maureen Koster heeft een knappe vierde plaats behaald op de 5000 meter bij de EK in München. De 30-jarige atlete rukte in het tweede deel van de finale in het Olympiastadion steeds verder op naar voren en finishte in 15.03,29. Een medaille was te hoog gegrepen.

Het goud was voor de Duitse Konstanze Klosterhalfen, die in de slotfase de Turkse favoriete Yasemin Can passeerde en tot grote vreugde van het thuispubliek naar de titel rende in 14.50,47. Voor Can, die eerder dit toernooi wel de beste was op de 10.000 meter, restte het zilver. Ze kwam in 14.56,91 over de finish. De bronzen medaille ging naar de Brits Eilish McColgan, die 14.59,34 noteerde.

Klosterhalfen is de opvolger van Sifan Hassan, die 3 jaar geleden op de EK in Berlijn de Europese titel veroverde. De Nederlandse tweevoudig olympisch kampioene ontbrak op de EK.

Maureen Koster tijdens de 5.000 meter. Ⓒ ANP/HH

Diane van Es, de tweede Nederlandse in de finale, arriveerde in een tijd van 15.26,44 als dertiende.

Koster reageerde bij de NOS uitgelaten op haar vierde plaats. „Ik voelde me zo goed. Eindelijk is er de supervorm op een belangrijk toernooi. Ik ben heel blij met hoe ik heb gelopen. Het was de dood of de gladiolen, maar ik moest risico nemen en ervoor gaan”, zei de 30-jarige atlete uit Boskoop, die vorig maand niet de finale van de 5000 meter op de WK in Eugene wist te halen.

Koster wist op de EK indoor van 2015 brons te behalen op de 3000 meter en werd een jaar later vierde op de 3000 meter bij de WK indoor, maar een echte doorbraak outdoor kwam er niet. Vorig jaar wist ze zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio en raakte ze gedemotiveerd. Ze dacht zelfs aan stoppen, maar na een lange vakantie begon het toch weer te kriebelen. Ze sloot zich aan bij de trainingsgroep van oud-bondscoach Grete Koens en leefde op. „Ik ben blij dat ik ben doorgegaan”, zei ze.

Vloon en Koppelaar

Menno Vloon en Rutger Koppelaar haalden de finale van het polsstokhoogspringen. De twee Nederlanders kwamen tot een hoogte van 5,65 in de kwalificatie en zaten daarmee bij de beste twaalf die zaterdag om de medailles gaan springen. Ook de Zweed Armand Duplantis, die vorige maand in Eugene met een wereldrecord van 6,21 de wereldtitel veroverde, is erbij in de finale.

Van Diepen

Tony van Diepen wist zich maar net aan te kwalificeren voor de halve finales van de 800 meter. De atleet uit Heerhugowaard moest hard sprinten om als derde te eindigen in zijn serie. Die klassering betekende rechtstreekse doorgang naar de volgende ronde, maar zijn tijd van 1.47,67 was wel de minst goede van de atleten die zich plaatsten voor de halve finales.

Djoao Lobles werd uitgeschakeld. Hij werd vierde in zijn serie in 1.48,00 en dat was niet goed genoeg voor een plek in de halve finales.

De Munck

Turner Loran de Munck heeft zich bij de Europese kampioenschappen in München geplaatst voor de toestelfinale op voltige. De Haarlemmer kwam op het onderdeel waarop Nederlanders de afgelopen jaren nooit uitblonken, tot een score van 14,266. Daarmee eindigde hij als tweede in de kwalificaties. De beste acht turners per toestel plaatsen zich voor de finales die zondag worden gehouden.

„Ik sta nu eerste en hoop dat top 8 er sowieso inzit”, zei De Munck na zijn optreden in de middagsessie. Op dat moment, nadat twee derde van het aantal deelnemers in actie was geweest, had hij nog de beste score. „Al dat harde werken heeft hopelijk geloond. Ik was heel ’ready’, voelde me heel goed. Misschien heb ik wat laten liggen in de afsprong. Voor mijn gevoel waren ze vrij streng.”

Loran de Munck. Ⓒ ANP/HH

Jermain Grünberg kwam van de Nederlanders tot de beste allroundscore: 79,131. Hij werd daarmee 28e in het klassement, dat na de kwalificaties als winnaar van de meerkamp goud opleverde voor de Brit Joe Fraser. Zilver en brons waren respectievelijk voor de Turken Ahmet Onder en Adem Asil.

Als team eindigde Nederland als elfde. Dat was niet voldoende voor een plaats in de landenfinale (top 8), maar het team onder leiding van waarnemend bondscoach Dirk van Meldert verzekerde zich wel van deelname als team voor de WK later dit jaar. Daarvoor was een plaats bij de beste dertien landen op de EK nodig.

Namens Nederland kwamen verder Martijn de Veer, Jordi Hagenaar en Yazz Ramsahai in actie.

Beachvolleybal

Katja Stam en Raïsa Schoon hebben bij de Europese kampioenschappen beachvolleybal de kwartfinales bereikt. Het als vijfde geplaatste Nederlandse duo was in drie sets te sterk voor de Oekraïense tweeling Inna en Irinia Machno: 21-15 19-21 15-9.

De wedstrijd in München werd in de tweede set tijdelijk gestaakt vanwege noodweer. Stam en Schoon zagen de setwinst daarna gaan naar Machno en Machno. In de derde set maakten de Oranje-vrouwen alsnog het verschil.

In de kwartfinale nemen Stam en Schoon het vrijdag op tegen het Zwitserse koppel Anouk Vergé-Dépré en Menia Bentele.