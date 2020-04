’Begin van Premier League was belachelijk goed’

De wereldkampioen uit Schotland is diep onder de indruk van het niveau van de Premier League, die als alles volgens plan verloopt eind juli in Birmingham wordt hervat. Al is het sterk de vraag of er dan publiek bij zal zijn. „De sport is veranderd. Iedereen is beter geworden. Het begin van de Premier League was echt belachelijk goed. En ik denk dat het niet veel anders zijn als we weer beginnen”, vertelt Wright aan Sky Sports.

De 50-jarige Schot nam op nieuwjaarsdag Michael van Gerwen te grazen in de finale van het WK: 7-3 in sets. Tijdens de eerste speelronde van de Premier League sloeg de Nederlander direct terug: 7-5 in legs. „Het is altijd fijn om Michael te spelen, want je weet dat je goed moet zijn. Hij speelt slechts heel zelden slecht, maar ik hou ervan om als underdog het tegen Michael op te nemen.”

Na zes speelronden in de Premier League gaat Glen Durrant verrassend aan de leiding. De Engelsman wordt op een punt gevolgd door Van Gerwen. Wright bezet de vijfde plek, maar zijn achterstand op Durrant is slechts twee punten. De top-vier plaatst zich voor de play-offs. Sinds 2016 sloot Van Gerwen de Premier League altijd af als winnaar.