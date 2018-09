Koreaanse honkballers starten slecht

Het gastland kan zich dinsdag revancheren, als Nederland de tegenstander is. Vier jaar geleden eindigde Oranje als derde bij het toernooi waar alle landen aantreden met hun beste spelers, omdat ook de profhonkballers uit de Amerikaanse Major League beschikbaar zijn.

'Kampioen worden'

Bondscoach Hensley Meulens hoopt nu op een nog beter resultaat. Met het oog op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, waar honkbal weer op het programma staat, wil Oranje volgende week in Seoul tijdens de WBC voor de titel gaan. "Vier jaar geleden verloren we van de kampioen, nu moeten wij kampioen worden", stelde Meulens bij aankomst in Seoul.

Nederland stuit woensdag op Taiwan en donderdag in de poulefase op Israël.