Profcoureurs tegen fietsrecreanten: ’Wees geen aso, train alleen’

Recreanten op de fiets afgelopen zondag, de eerste zonnige warme lentedag. Ⓒ ANP

„Wees sociaal en train solo, zo moeilijk is dat niet”, benadrukt Wout Poels in een filmpje dat de KNWU op sociale media heeft gepubliceerd. De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) drukte eerder van de week amateurwielrenners al op het hart om alleen te fietsen en zeker niet in een groep.