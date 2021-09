Noorwegen viert gelijkspel tegen Oranje als zege

Solbakken en zijn spelers vierden het gelijkspel als een zege na het laatste fluitsignaal in het Ullevaal-stadion van Oslo. „Natuurlijk hebben we af en toe als een aangeslagen bokser in de touwen gehangen”, zei hij. „Maar we zijn uiteindelijk toch overeind gebleven.”

„Wij willen de bal ook graag zo rond laten gaan als Nederland”, zei Solbakken. „Daar willen we heen. Maar we hebben geen verdediger als Van Dijk of De Vrij, die kampioen van Italië is geworden. En dan was De Ligt nog geschorst. We hebben geen Frenkie de Jong, die in mijn ogen nu de beste speler van Barcelona is. En Wijnaldum speelt bij Paris Saint-Germain.”

Bekijk ook: Flink pak huiswerk voor Louis van Gaal op historisch beladen datum

Bekijk ook: Erling Haaland laat Virgil van Dijk zweten

„Maar wij hebben Haaland”, stelde Solbakken. „Hij had ons naar 2-1 kunnen schieten maar raakte de paal. Maar dit is een heel goed resultaat voor ons. We kunnen naïef spelen en ruim verliezen. Maar we hebben naar onze mogelijkheden gespeeld. We hebben dit goed gedaan.”