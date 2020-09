Directeur over corona-explosie bij Vitesse: ’Dit is ons leven in 2020’

Bij Vitesse zijn in totaal acht stafleden besmet geraakt met het coronavirus. Ⓒ HH/ANP

ARNHEM - Vitesse is opgeschrikt door acht positieve coronagevallen in de technische staf van de club, waardoor onder anderen ook hoofdtrainer Thomas Letsch en zijn assistenten Joseph Oosting en Jan Fiesser in thuisquarantaine zitten. Technisch directeur Johannes Spors, hoofd opleidingen Edward Sturing en Nicky Hofs zijn de ’last men standing’ bij Vitesse en leiden momenteel de trainingen en zullen de coaching bij de thuiswedstrijd tegen Sparta voor hun rekening nemen. Telesport belde met Spors over de bijzondere situatie.