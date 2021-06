Oostenrijk verslaat Oekraïne en stuit in achtste finales op Italië

Eerder was ook Noord-Macedonië verslagen. Oekraïne moet de komende dagen afwachten of de derde plaats met 3 punten ook nog voldoende blijkt voor kwalificatie. Christoph Baumgartner, in de Bundesliga spelend bij Hoffenheim, was onmiskenbaar de opvallendste speler van de eerste helft. In de 21e minuut tikte hij een voorzet binnen van de Oostenrijkse vedette David Alaba, amper een minuut nadat hij was behandeld aan een hoofdblessure.

Of hij gezien de protocollen in dergelijke gevallen in het veld had mogen blijven staan, valt te betwijfelen. Baumgartner moest na iets meer dan een half uur alsnog aangeslagen van het veld.

Oostenrijk speelde vanaf het begin aanvallend en kreeg tegen de zwakke Oekraïners ook meerdere kansen. Marcel Sabitzer schoot over, een kopbal van Aleksandar Dragovic miste eveneens het doel en op de valreep van de eerste helft verprutste Marko Arnautovic nog twee serieuze mogelijkheden. De oud-aanvaller van onder meer FC Twente stond voor de eerste keer in de basis dit toernooi. Het duel met Nederland had hij nog gemist door een schorsing na wangedrag in het eerste duel.

Na de hervatting drong Oekraïne de tegenstander wel wat terug, maar tot al te veel serieuze kansen leidde dit niet. Wel schoot Roman Yaremchuk vlak voor tijd net voorlangs. De formatie van bondscoach Andriy Shevchenko had aan een gelijkspel genoeg gehad om zeker te zijn van de volgende fase in het toernooi.