De Ligt ontbreekt bij ’Juve’ tegen Bosz

Behalve De Ligt (20) ontbreken ook onder anderen Aaron Ramsey en Douglas Costa in de selectie.

Cristiano Ronaldo is woensdag wel van de partij in Leverkusen. Het duel begint om 21.00 uur.

Juve is in groep D al zeker van groepswinst. Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz staat derde in de groep met zes punten. Atlético Madrid, dat Lokomotiv Moskou ontvangt, heeft één punt meer.

