Advocaat ziet reddende engel: ’Die mogen we heel dankbaar zijn’

Feyenoord speelde goed voor rust, maar viel in de tweede helft ver terug. Marsman voorkwam dat Gustavo Hamer, Dennis Johnsen, Lennart Thy en Dean Huiberts scoorden in De Kuip. „Ik ben blij dat ik me heb mogen laten zien”, zei Marsman, die speelde omdat Kenneth Vermeer en Justin Bijlow nog geblesseerd zijn. „Ik zit in een soort van roes”, zei de derde doelman van Feyenoord. „Van mij mag dit nog lang duren.”

Goed weggekomen

Advocaat was tevreden over de eerste helft. „Ik heb prachtige aanvallen gezien, maar we hadden wel meer goals moeten maken. Na rust konden we het niet volhouden. We zijn echt goed weg gekomen.” Advocaat was wel tevreden over het spel van Orkun Kökçü. „Hij is een fantastisch talent. We moeten hem snel langer vastleggen.”

Steven Berghuis hield geen goed gevoel over aan de nipte zege. „We hebben nog een lange weg te gaan”, zei hij. Berghuis maakte in de 23e minuut het winnende doelpunt. „Maar voor rust hadden we veel vaker moeten scoren”, zei hij. „We hebben veel kansen gecreëerd. Na rust was onze veldbezetting zo slecht. Volgens mij hadden we achterin steeds twee man over. Onze tweede helft was echt zo slecht. Het was genoeg voor een zege op PEC Zwolle, maar als we met Feyenoord toe willen naar waar de club hoort, dan moet het veel en veel beter.”

