Doll gelukkig met Ajax-clash

„Dit is een fantastisch moment voor deze prachtige club”, aldus Doll. „Eigenlijk heb ik met dit succes nog niet zoveel te maken. Ik ben pas vier of vijf dagen bij de club. Ik vind het vooral geweldig om in de Champions League te mogen spelen. Ik heb geen leuk seizoen achter de rug.”

Doll kon vorig seizoen niet voorkomen dat Hannover 96 uit de Bundesliga degradeerde. Hij was eerder trainer van Hamburger SV, Borussia Dortmund, het Turkse Gençlerbirliği en het Hongaarse Ferencváros. Bij Nicosia volgde hij de vorige week ontslagen Paolo Tramezzani op.

Doll zei verder uit te kijken naar de komende ontmoetingen met Ajax, net als de hele club. „Dag Ajax. We wachten op jullie. Het is een eer om tegen zo'n grote club te mogen spelen. We hebben niets te verliezen. Tot dinsdag", staat op het Twitter-kanaal van Nicosia.

