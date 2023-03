Botic van de Zandschulp wint verrassend eenvoudig en kondigt breuk aan

In de tweede ronde neemt de nummer 1 van Nederland het op tegen de Zweed Mikael Ymer, de nummer 59 van de wereldranglijst. Ymer versloeg dinsdagmiddag de Italiaan Francesco Passaro met 6-2 6-3.

Van de Zandschulp maakte bovendien bekend dat hij en zijn coach Peter Lucassen in onderling overleg hebben besloten de samenwerking te beëindigen. Dat zei hij in een interview bij Ziggo Sport.

„Dat hebben we eigenlijk na het toernooi van Doha gedaan”, zegt Van de Zandschulp over het stopzetten van de samenwerking. De nummer 1 van Nederland strandde vorige week in Doha in de tweede ronde. „Peter heeft anderhalf jaar lang elke dag voor mij klaargestaan. Daar wil ik hem heel erg voor bedanken. Maar ik denk dat het voor mij en voor hem de juiste beslissing is en dat we daar op dit moment gelukkiger van worden.”

Fysiotherapeut Miguel Janssen en coach Dennis Sporrel zullen tot en met het masterstoernooi van Miami de begeleiding op zich nemen. Hoe het daarna verdergaat, weet Van de Zandschulp nog niet. „Dat is voor mij ook nog een beetje de vraag. Dennis en Miguel gaan mee naar Indian Wells en Miami. Dat is iets wat we samen nog moeten uitzoeken. Ik weet het ook nog niet, maar ik weet wel dat de komende periode geregeld is.”

Van de Zandschulp plaatste zich dinsdag voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Dubai door de mondiale nummer 14 Karen Chatsjanov uit Rusland te verslaan. Het werd 7-5 6-2 voor Van de Zandschulp.

Bekijk ook: Twijfels bij Botic van de Zandschulp na tegenslag

Bekijk ook: Tallon Griekspoor wacht krachtmeting met Novak Djokovic in Dubai

Tekst gaat verder onder de tweet