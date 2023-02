Van de Zandschulp in Dubai verrassend eenvoudig langs nummer 14 van de wereld

In de tweede ronde neemt de nummer 1 van Nederland het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Italiaan Fransesco Passaro en de Zweed Mikael Ymer.

Clash met Djokovic lonkt voor Griekspoor

Tallon Griekspoor plaatste zich maandag al voor de tweede ronde in Dubai. De nummer 39 van de wereld versloeg de Fransman Constant Lestienne met 6-4 3-6 6-2.

Voor Griekspoor was het al zijn tiende zege van het seizoen. In de tweede ronde neemt hij het mogelijk op tegen Novak Djokovic, die dinsdag in de openingsronde aantreedt tegen de Tsjech Tomas Machac.